***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.12.2019 18:27
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
17/12/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4 ,51-4,79 fiyat aralığından 17955 adet alım işlemi, tarafımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 17/12/2019 tarihi itibariyle % 36,61 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/12/2019 17.955 17.955 8.676.385 8.694.340 % 36,53 % 36,53 % 36,61 % 36,61
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804228
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -499,01
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
18:055,9302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0426
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9306
En Düşük
5,8830
18:056,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0307
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5950
En Düşük
6,5510
18:05281,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,82
|Açılış
|: 281,20
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,47
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.449.657
|% 14,96
|
|SANFM
|4,63
|11.174.243
|% 14,89
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|MAALT
|60,00
|15.700.837
|% 12,46
|
|MARTI
|0,88
|25.800.513
|% -11,11
|
|MRGYO
|0,94
|16.985.048
|% -10,48
|
|NIBAS
|5,49
|109.804
|% -10,44
|
|KSTUR
|27,00
|10.638
|% -10,00
|
|VAKFN
|2,39
|41.423.857
|% -7,00
|
|THYAO
|13,74
|1.066.975.980
|% -1,22
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|GARAN
|10,76
|336.391.358
|% -1,10
|
|TUPRS
|122,80
|328.182.248
|% -1,13
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,46
|217.621.224
|% -3,31
|
|ODAS
|2,26
|278.570.551
|% 7,11
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7297
|7,7684
|% 0,35
|
|Frank
|6,0193
|6,0555
|% 0,68
|
|Riyal
|1,5757
|1,5836
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-1,00
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,89
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|0,21
|