***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.01.2020 18:32
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,18-4,22 fiyat aralığından 148543 det alım işlermi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki
paylarımız 21/01/2020 tarihi itibariyle %24,59 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/01/2020 148.543 148.543 5.692.566 5.841.109 % 23,97 % 23,97 % 24,59 % 24,59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814190
BIST
18:05122.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -206,86
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.188
18:055,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0236
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9467
En Düşük
5,9034
18:056,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5855
En Düşük
6,5526
18:05298,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,07
|Açılış
|: 298,80
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
299,51
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|38.838.561
|% 20,00
|
|HUBVC
|44,56
|60.699.749
|% 19,98
|
|NATEN
|19,53
|209.397.118
|% 19,96
|
|ULUSE
|31,76
|4.962.051
|% 19,94
|
|SILVR
|3,19
|35.959.507
|% 19,92
|
|QNBFL
|172,80
|26.957
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|584.953
|% -14,94
|
|ISBTR
|38.999,90
|1.587.923
|% -10,60
|
|KENT
|206,90
|13.862.107
|% -7,18
|
|KLNMA
|45,70
|70.217.563
|% -6,89
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|GARAN
|12,06
|675.346.685
|% -0,90
|
|HALKB
|6,99
|542.577.657
|% -1,13
|
|PETKM
|4,04
|516.345.519
|% -0,25
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|KRSTL
|1,90
|471.503.935
|% 11,76
|
|EKGYO
|1,65
|311.134.064
|% -2,94
|
|ADESE
|2,31
|381.834.732
|% 19,69
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7648
|7,8038
|% 0,15
|
|Frank
|6,1037
|6,1404
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5794
|1,5873
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|4,90
|
|Altın Gr.
|299
|299
|2,24
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-1,23
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58ANELE
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 858, 300 adet işlem
-
17:56GARFA
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 323 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 122, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 10, 863.00 milyon TL de
-
17:55IPEKE
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 9.68 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 652, 907 adet işlem
-
17:54ICBCT
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 043, 129 adet işlem