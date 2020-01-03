***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşKuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2019AçıklamalarSamsun İli, Çarşamba İlçesi, Kirazlıkçay Mah. 1151 ada 1 Parsel numarasında yer alan okul binası değerleme raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807551BIST