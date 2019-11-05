***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.467 24.714.756 151.927.550 151.927.550Transferler520.702 24.194.054 -24.714.756 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.574 10.386.680 1.913.876 12.318.130 12.318.130Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 26.362 10.386.680 1.302.448 70.130.521 1.913.876 164.245.680 164.245.680Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 6.047.626 1.302.448 70.130.521 12.562.985 170.819.568 170.819.568Transferler217.374 12.345.611 -12.562.985 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.066 -1.126.889 22.565.605 21.486.782 21.486.782Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 69.378 4.920.737 1.519.822 82.476.132 22.565.605 192.306.350 192.306.350Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.112.205 -13.294.670Dönem Karı (Zararı)22.565.605 1.913.876Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.565.605 1.913.876Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.828.503 -6.654.329Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 224.665 232.801Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-8.671.392 -4.150.248Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler464.788 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -9.136.180 -4.150.248Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-32.407 22.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -12.607 22.992Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -19.800 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.662.702 -2.638.443Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -4.217.957 -3.873.293Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 555.255 1.234.850Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.686.667 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.686.667 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -121.431İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.706.703 -11.193.066Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -716.008 -198.027İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-728.066 -433.647İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)12.058 235.620Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -931.494 8.287.963İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)72.734 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.004.228 8.287.963Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler91.242 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 4.154.894 20.482Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 547.344 79.106İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.695 7.635İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)533.649 71.471Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.401 -7.285Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-440.676 -19.419.372İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-500.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 59.324 -19.419.372Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 0 44.067Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.443.805 -15.933.519Ödenen Faiz22 -536.577 -1.234.850Alınan Faiz20 4.206.110 3.873.293Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 -1.133 406YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.167.746 4.438.015Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 2.347.247 4.284.861Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 157.391Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 157.391Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.660 -4.237Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.660 -4.237Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.513.333 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.215.556 5.430.956Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.215.556 5.430.956Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -6.215.556 5.430.956YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)728.903 -3.425.699Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-102.986 772.477NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)625.917 -2.653.222DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 763.097 3.211.238DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.389.014 558.016Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.389.014 763.097Finansal Yatırımlar5 40.528.087 33.739.154Ticari Alacaklar957.566 725.024İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-25 921.260 675.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 36.306 49.095Diğer Alacaklar1.796.492 864.998İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13.054 85.788İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.783.438 779.210Peşin Ödenmiş Giderler8 87.994 4.242.888Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 80.575 79.442ARA TOPLAM44.839.728 40.414.603TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR44.839.728 40.414.603DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 146.670.264 135.494.167Maddi Duran Varlıklar12 4.359.413 4.580.918Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 178 1.678Peşin Ödenmiş Giderler8 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR151.029.855 140.076.763TOPLAM VARLIKLAR195.869.583 180.491.366KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 828.827 6.741.048Ticari Borçlar587.626 52.129İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-25 23.665 10.447İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 563.961 41.682Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 18.509 17.108Diğer Borçlar1.797.591 2.238.267İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-25 1.500.000 2.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 297.591 238.267Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 152.534 61.292Kısa Vadeli Karşılıklar153.411 177.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 27.256 31.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 126.155 145.955ARA TOPLAM3.538.498 9.287.641TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.538.498 9.287.641UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 303.335Uzun Vadeli Karşılıklar24.735 80.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 24.735 80.822TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.735 384.157TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.563.233 9.671.798ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar192.306.350 170.819.568Ödenmiş Sermaye17 72.000.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.485.793 8.485.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)338.261 290.195Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)338.261 290.195Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)69.378 21.312Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.920.737 6.047.626Yabancı Para Çevrim Farkları4.920.737 6.047.626Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.519.822 1.302.448Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları82.476.132 70.130.521Net Dönem Karı veya Zararı22.565.605 12.562.985TOPLAM ÖZKAYNAKLAR192.306.350 170.819.568TOPLAM KAYNAKLAR195.869.583 180.491.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 7.775.584 5.560.986 2.939.044 2.000.566Satışların Maliyeti18 -354.483 -95.603 -25.612 -601TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.421.101 5.465.383 2.913.432 1.999.965BRÜT KAR (ZARAR)7.421.101 5.465.383 2.913.432 1.999.965Genel Yönetim Giderleri19 -1.971.729 -2.279.585 -772.347 -583.608Pazarlama Giderleri19 -13.886 -35.347 -4.665 -1.563Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 18.000.140 5.248.742 7.925.548 1.525.513Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -978.747 -4.407.008 -248.308 -2.584.859ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.456.879 3.992.185 9.813.660 355.448Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 645.303 862.751 645.303 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 -1.706.210 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.102.182 3.148.726 10.458.963 355.448Finansman Giderleri22 -536.577 -1.234.850 -79.727 -679.574SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.565.605 1.913.876 10.379.236 -324.126Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.565.605 1.913.876 10.379.236 -324.126DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)22.565.605 1.913.876 10.379.236 -324.126Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.565.605 1.913.876 10.379.236 -324.126Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,31300000 0,02700000 0,14400000 -0,00500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar48.066 17.574 59.616 -13.527Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)48.066 17.574 59.616 -13.527Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.126.889 10.386.680 -1.573.992 5.182.462Yabancı Para Çevrim Farkları-1.126.889 10.386.680 -1.573.992 5.182.462DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.078.823 10.404.254 -1.514.376 5.168.935TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.486.782 12.318.130 8.864.860 4.844.809Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.486.782 12.318.130 8.864.860 4.844.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796715BIST