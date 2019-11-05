***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.468 22.929.433 150.142.228 150.142.228Transferler520.702 22.408.731 -22.929.433 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.574 2.200.111 2.217.685 2.217.685Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 26.362 1.302.448 68.345.199 2.200.111 152.359.913 152.359.913Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 1.302.448 68.345.198 8.661.148 159.084.782 159.084.782Transferler217.374 8.443.774 -8.661.148 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.066 21.519.175 21.567.241 21.567.241Dönem Sonu Bakiyeler72.000.000 8.485.793 268.883 69.378 1.519.822 76.788.972 21.519.175 180.652.023 180.652.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.386.541 -12.964.342Dönem Karı (Zararı)21.519.175 2.200.111Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21.519.175 2.200.111Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.828.925 -6.654.329Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 224.665 232.801Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-8.671.392 -4.150.248Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler464.788 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -9.136.180 -4.150.248Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-32.407 22.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -12.607 22.992Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -19.800 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.663.124 -2.638.443Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -4.186.260 -3.873.293Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 523.136 1.234.850Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.686.667 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.686.667 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -121.431Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -121.431İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.059.495 -11.148.973Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -424.133 -254.141İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-437.654 -338.210İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)13.521 84.069Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -844.595 8.400.427İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)72.734 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-917.329 8.400.427Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler8 91.242 44.067Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 4.159.093 20.482Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 543.803 77.733İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.155 7.635İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)533.648 70.098Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.698 -7.546Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-467.613 -19.429.995İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-500.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 32.387 -19.429.995Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.749.745 -15.603.191Ödenen Faiz22 -536.577 -1.234.850Alınan Faiz20 4.174.506 3.873.293Vergi İadeleri (Ödemeleri)7 -1.133 406YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.167.746 4.438.015Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 2.347.247 4.284.861Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 157.391Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 157.391Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.660 -4.237Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.660 -4.237Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.513.333 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.215.556 5.430.956Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.215.556 5.430.956Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -6.215.556 5.430.956YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.239 -3.095.371NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.239 -3.095.371DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.796 3.105.020DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.035 9.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.035 8.796Finansal Yatırımlar5 40.528.087 33.739.154Ticari Alacaklar697.810 725.024İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-25 661.504 675.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 36.306 49.095Diğer Alacaklar1.613.923 769.328İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13.054 85.788İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.600.869 683.540Peşin Ödenmiş Giderler8 83.795 4.242.888Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7 80.575 79.442ARA TOPLAM43.016.225 39.564.632TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.016.225 39.564.632DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar10 14.500.993 14.500.993Ticari Alacaklar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 122.294.167 110.094.167Maddi Duran Varlıklar12 4.359.413 4.580.918Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 178 1.678Peşin Ödenmiş Giderler8 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR141.154.751 129.177.756TOPLAM VARLIKLAR184.170.976 168.742.388KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 828.827 6.741.048Ticari Borçlar583.010 50.961İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-25 19.050 9.279İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 563.960 41.682Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 18.509 16.811Diğer Borçlar1.757.927 2.225.540İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-25 1.500.000 2.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 257.927 225.540Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 152.534 61.292Kısa Vadeli Karşılıklar153.411 177.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 27.256 31.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 126.155 145.955ARA TOPLAM3.494.218 9.273.449TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.494.218 9.273.449UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 0 303.335Uzun Vadeli Karşılıklar24.735 80.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 24.735 80.822TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.735 384.157TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.518.953 9.657.606ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar180.652.023 159.084.782Ödenmiş Sermaye17 72.000.000 72.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.485.793 8.485.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)338.261 290.195Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)338.261 290.195Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)268.883 268.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)69.378 21.312Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.519.822 1.302.448Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları76.788.972 68.345.198Net Dönem Karı veya Zararı21.519.175 8.661.148TOPLAM ÖZKAYNAKLAR180.652.023 159.084.782TOPLAM KAYNAKLAR184.170.976 168.742.388Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 6.532.662 5.184.493 2.230.988 1.796.308Satışların Maliyeti18 -158.967 -95.603 -29.712 -601TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.373.695 5.088.890 2.201.276 1.795.707BRÜT KAR (ZARAR)6.373.695 5.088.890 2.201.276 1.795.707Genel Yönetim Giderleri19 -1.944.815 -1.717.414 -764.532 -525.346Pazarlama Giderleri19 -13.886 -35.347 -4.665 -1.563Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 17.968.593 5.249.159 7.916.848 1.525.825Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -973.139 -4.306.868 -248.259 -2.565.179ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.410.448 4.278.420 9.100.668 229.444Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 645.304 862.751 645.304 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 -1.706.210 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.055.752 3.434.961 9.745.972 229.444Finansman Giderleri22 -536.577 -1.234.850 -79.727 -679.574SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.519.175 2.200.111 9.666.245 -450.130Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.519.175 2.200.111 9.666.245 -450.130DÖNEM KARI (ZARARI)21.519.175 2.200.111 9.666.245 -450.130Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.519.175 2.200.111 9.666.245 -450.130Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,29900000 0,03100000 0,13400000 -0,00600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar48.066 17.574 59.616 -13.527Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)48.066 17.574 59.616 -13.527Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.066 17.574 59.616 -13.527TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.567.241 2.217.685 9.725.861 -463.657Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.567.241 2.217.685 9.725.861 -463.657http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796714BIST