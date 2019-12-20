***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden 72.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 72.000.000.-TL (%100 Bedelli ) arttırılarak 144.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin hazırlanan TASLAK İzahnamemizin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna 20.12.2019 tarihinde başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804657BIST