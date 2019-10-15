***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiŞehirlerarası Otobüs Terminaliİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüSamsun İli, Çarşamba İlçesi Kirazbucağı köyü, 2.200 m2İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/10/2019İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Varİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)8,92Kira Bedeli ve KoşullarıAylık 60.000 TL + KDVAyni Hak Bedeli ve KoşullarıYokİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)2,336866Karşı TarafÇetinler Otogar İşletmeciliği İnşaat Ticaret Limited ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi14/10/2019Kira Süresi3 (Üç) YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıYokDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası21.06.2019 KD-SPK 2019-0006Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKuzey Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarTüm Otogar için 65.000 TL + KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar14.10.2019 tarihide yapılan açıklamamız aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.Şirketimiz portföyünde yer alan Samsun İli, Çarşamba İlçesi Kirazbucağı köyü adresinde yer alan Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminalinin mevcut kiracısı Çetinler Otogar İşletmeciliği İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile 08/07/2019 tarihinde 1 (Bir) yıl süreli olarak imzalanan kira sözleşmesinin sürenin uzatılması amacıyla iptal edilerek 3 (üç) yıl süreli olarak yeniden imzalanmasına ve toplam 9.235m2 kiralanabilir alanın 2.200 m2'si kiralanmış olup bu alan için kira bedeli olarak aylık 60.000 TL + KDV belirlenmesine sözleşmenin 14.10.2019 tarihinden itibaren geçerli olmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793365BIST