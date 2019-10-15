***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
15.10.2019 18:15
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Şehirlerarası Otobüs Terminali
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Samsun İli, Çarşamba İlçesi Kirazbucağı köyü, 2.200 m2
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/10/2019
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
8,92
Kira Bedeli ve Koşulları
Aylık 60.000 TL + KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
Yok
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2,336866
Karşı Taraf
Çetinler Otogar İşletmeciliği İnşaat Ticaret Limited Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
14/10/2019
Kira Süresi
3 (Üç) Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Yok
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
21.06.2019 KD-SPK 2019-0006
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Kuzey Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Tüm Otogar için 65.000 TL + KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
14.10.2019 tarihide yapılan açıklamamız aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
Şirketimiz portföyünde yer alan Samsun İli, Çarşamba İlçesi Kirazbucağı köyü adresinde yer alan Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminalinin mevcut kiracısı Çetinler Otogar İşletmeciliği İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile 08/07/2019 tarihinde 1 (Bir) yıl süreli olarak imzalanan kira sözleşmesinin sürenin uzatılması amacıyla iptal edilerek 3 (üç) yıl süreli olarak yeniden imzalanmasına ve toplam 9.235m2 kiralanabilir alanın 2.200 m2'si kiralanmış olup bu alan için kira bedeli olarak aylık 60.000 TL + KDV belirlenmesine sözleşmenin 14.10.2019 tarihinden itibaren geçerli olmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793365
BIST