***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Portföyünde İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi Deliyunus Köyü 261 ve 944 parsellerde yer alan gayrimenkullerin nihai kiralama öncesi tadilat ve benzeri işlemlerin yapılabilmesi amacıyla CNR Group Teknoloji Sağlık ve Turizm A.Ş. ile 26.11.2019 tarihinde ön protokol imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800521BIST