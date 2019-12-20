***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 360.000.000Mevcut Sermaye (TL) 72.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 144.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRY00025 6.000 6.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAVRY00025 HamilineB Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 71.994.000 71.994.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AVGYO, TRAAVRSY91Q2 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 72.000.000 72.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 20.12.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin 11.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden Şirketin 72.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 360.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 72.000.000.-TL (%100 Bedelli ) arttırılarak 144.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan taslak izahnamemizin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna 20.12.2019 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 AVGYO Taslak İzahname.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804656BIST