***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor"FONUN KULLANIM YERİ VE AMACIŞirket sermayesinin 72.000.000 TL'den 144.000.000 TL'ye bedelli artırılması sebebiyle yapılacak pay ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacaktır.Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48-1) Yatırımlar ve faaliyetlere ilişkin esasları çerçevesinde Bedelli Sermaye Artırımından elde edilecek fonun tamamı yeni yatırım fırsatları araştırmak, gayrimenkul portföyüne yeni yatırımlar yapmak ve portföyün çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804423BIST