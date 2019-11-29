***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/11/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıAvrupa Genel Sağlık Hizmetleri A. Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTıp Merkezi ? Sağlık HizmetiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi2.000.000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06.12.2019Satış KoşullarıVadeli (Timed)Satılan Payların Nominal Tutarı2.000.000Beher Pay Fiyatı3,250Toplam Tutar6.500.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)10,06İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)14,58Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Olması Beklenmektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıKar elde edilecek olup, nihai tutarı 31.12.2019 tarihli finansal tablolar ve dipnotlarında açıklanacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıMücahit BAYRAMKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/11/2019Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası28 Haziran 2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAlnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar6.041.438 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporundan belirlenen değerinde üzerinde satış gerçekleştirilmektedir.AçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Avrupa Genel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğumuz şirket sermayesinin %100'ünü temsil eden 2.000.000 TL nominal değerli hisselerin tamamının pazarlık usulüyle 6.500.000 TL tutar üzerinden Mücahit Bayram'a satılmasına karar verilmiştir.Satış bedelinin 2.500.000 TL'si peşin olarak tahsil edilecek olup, kalan 4.000.000 TL'nin 20 eşit taksitle aylık olarak düzenlenen 200.000 TL'lik senetler karşılığı tahsil edilecektir. İlk taksit ödemesi 16.01.2020 olarak, son senet tarihi ise 18.08.2021 olarak belirlenmiştir.Alıcı şahıs ile Şirket ve bağlı ortaklıklarımız arasında denetim ve sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki yoktur.Söz konusu şirket hisselerin satışı sonrasında Avrupa Genel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de payımız kalmamıştır.Bağlı ortaklık satış işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde ayrılma hakkı doğmadığı görülmüştür.a) İşleme konu mal varlığının son finansal tablolardaki kayıtlı değerinin aktif toplamına oranı %9,35,b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %11,04,c) Mal varlığının son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelire oranı %4,35 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801032BIST