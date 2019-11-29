***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
29.11.2019 17:38
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/11/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Avrupa Genel Sağlık Hizmetleri A. Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tıp Merkezi ? Sağlık Hizmeti
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
2.000.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.12.2019
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı
2.000.000
Beher Pay Fiyatı
3,250
Toplam Tutar
6.500.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
10,06
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
14,58
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Olması Beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Kar elde edilecek olup, nihai tutarı 31.12.2019 tarihli finansal tablolar ve dipnotlarında açıklanacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Mücahit BAYRAM
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/11/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
28 Haziran 2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
6.041.438 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporundan belirlenen değerinde üzerinde satış gerçekleştirilmektedir.
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Avrupa Genel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de sahip olduğumuz şirket sermayesinin %100'ünü temsil eden 2.000.000 TL nominal değerli hisselerin tamamının pazarlık usulüyle 6.500.000 TL tutar üzerinden Mücahit Bayram'a satılmasına karar verilmiştir.
Satış bedelinin 2.500.000 TL'si peşin olarak tahsil edilecek olup, kalan 4.000.000 TL'nin 20 eşit taksitle aylık olarak düzenlenen 200.000 TL'lik senetler karşılığı tahsil edilecektir. İlk taksit ödemesi 16.01.2020 olarak, son senet tarihi ise 18.08.2021 olarak belirlenmiştir.
Alıcı şahıs ile Şirket ve bağlı ortaklıklarımız arasında denetim ve sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki yoktur.
Söz konusu şirket hisselerin satışı sonrasında Avrupa Genel Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de payımız kalmamıştır.
Bağlı ortaklık satış işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde ayrılma hakkı doğmadığı görülmüştür.
a) İşleme konu mal varlığının son finansal tablolardaki kayıtlı değerinin aktif toplamına oranı %9,35,
b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %11,04,
c) Mal varlığının son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelire oranı %4,35 olarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801032
BIST