***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









ifinde bulunan İstanbul Arnavutköy'deki Genel Hastane Ruhsatı ve Genel Hastane demirbaşlarının şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devri sonrası aktif sağlık faaliyeti kalmayan Güden Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'de (aktifinde bulunan daireler ve araçlar ile birlikte) sahip olduğumuz şirket sermayesinin %100'ünü temsil eden 7.355.800 TL nominal değerli hisselerin tamamının pazarlık usulüyle 8.000.000 TL tutar üzerinden Mahmut URUMDAŞ'a satılmasına karar verilmiştir.Satış bedelinin 4.000.000 TL'si peşin olarak tahsil edilecek olup, kalan 4.000.000 TL ise 40 eşit taksitte aylık olarak düzenlenen 100.000 TL'lik senetler karşılığında tahsil edilecektir. İlk taksit ödemesi 17.01.2020 olarak, son senet tarihi ise 19.04.2023 olarak belirlenmiştir.Alıcı şahıs ile Şirket ve bağlı ortaklıklarımız arasında denetim ve sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki yoktur.Söz konusu şirket hisselerin satışı sonrasında Güden Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'de payımız kalmamıştır.Bağlı ortaklık satış işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde ayrılma hakkı doğmadığı görülmüştür.a) İşleme konu mal varlığının son finansal tablolardaki kayıtlı değerinin aktif toplamına oranı %12,38,b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %13,98,c) Mal varlığının son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelire oranı %23,97 olarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803429BIST