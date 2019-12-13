GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

13.12.2019 17:17
GÜNCEL HABERLER


ifinde bulunan İstanbul Arnavutköy'deki Genel Hastane Ruhsatı ve Genel Hastane demirbaşlarının şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devri sonrası aktif sağlık faaliyeti kalmayan Güden Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'de (aktifinde bulunan daireler ve araçlar ile birlikte) sahip olduğumuz şirket sermayesinin %100'ünü temsil eden 7.355.800 TL nominal değerli hisselerin tamamının pazarlık usulüyle 8.000.000 TL tutar üzerinden Mahmut URUMDAŞ'a satılmasına karar verilmiştir.
Satış bedelinin 4.000.000 TL'si peşin olarak tahsil edilecek olup, kalan 4.000.000 TL ise 40 eşit taksitte aylık olarak düzenlenen 100.000 TL'lik senetler karşılığında tahsil edilecektir. İlk taksit ödemesi 17.01.2020 olarak, son senet tarihi ise 19.04.2023 olarak belirlenmiştir.
Alıcı şahıs ile Şirket ve bağlı ortaklıklarımız arasında denetim ve sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki yoktur.
Söz konusu şirket hisselerin satışı sonrasında Güden Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'de payımız kalmamıştır.
Bağlı ortaklık satış işleminin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde ayrılma hakkı doğmadığı görülmüştür.  
a) İşleme konu mal varlığının son finansal tablolardaki kayıtlı değerinin aktif toplamına oranı %12,38,  
b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %13,98,
c) Mal varlığının son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelire oranı %23,97 olarak hesaplanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803429


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05110.477
Değişim :  0,33% |  361,93
Açılış :  111.011  
Önceki Kapanış :  110.115  
En Yüksek
111.910 En Düşük
110.018
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATAGY 4,61 9.063.048 % 14,96  
BURVA 5,59 8.986.309 % 14,55  
QNBFL 61,60 3.550.756 % 12,00  
TIRE 3,30 348.909.659 % 11,49  
QNBFB 27,32 6.487.602 % 10,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7245 7,7632 % 1,51  
Frank 5,8804 5,9158 % 0,42  
Riyal 1,5450 1,5528 % 0,39  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.475 5,10  
Altın Gr. 276 276 2,32  
Cumhuriyet 1.821 1.849 4,00  
Tam 1.815 1.860 -2,30  
Yarım 877 900 -1,11  
Çeyrek 440 450 -0,55  
Gümüş.Ons 16,90 16,94 -0,04  
Gümüş Gr. 3,16 3,17 0,01  
B. Petrol 65,18 65,18 0,98  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru