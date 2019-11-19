***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarakŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Güden Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin aktifinde bulunan İstanbul Arnavutköy'deki Genel Hastane Ruhsatının yaptırılan değerleme çalışması kapsamında bulunan değer üzerinden 9.681.618 TL + KDV bedelle %100 bağlı ortaklığımız olan Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devrineYine Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Güden Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin aktifinde bulunan İstanbul Arnavutköy'deki Genel Hastane demirbaşlarının 1.906.345 TL + KDV bedelle %100 bağlı ortaklığımız olan Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devrine,Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Güden Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Avrupa Diyaliz Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Diyaliz Ruhsatının bedelsiz olarak %100 bağlı ortaklığımız olan Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devrine,Oy birliği ile karar verilmiştir.Söz konusu ruhsat ve demirbaşların devrinin tam konsolidasyona dahil olan bağlı ortaklıklar arasında gerçekleştirilmesi sebebiyle ayrılma hakkı doğmamaktadır.Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799674BIST