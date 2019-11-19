***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2019 17:25
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Güden Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin aktifinde bulunan İstanbul Arnavutköy'deki Genel Hastane Ruhsatının yaptırılan değerleme çalışması kapsamında bulunan değer üzerinden 9.681.618 TL + KDV bedelle %100 bağlı ortaklığımız olan Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devrine
Yine Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Güden Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin aktifinde bulunan İstanbul Arnavutköy'deki Genel Hastane demirbaşlarının 1.906.345 TL + KDV bedelle %100 bağlı ortaklığımız olan Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devrine,
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Güden Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Avrupa Diyaliz Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin Diyaliz Ruhsatının bedelsiz olarak %100 bağlı ortaklığımız olan Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devrine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Söz konusu ruhsat ve demirbaşların devrinin tam konsolidasyona dahil olan bağlı ortaklıklar arasında gerçekleştirilmesi sebebiyle ayrılma hakkı doğmamaktadır.
Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799674
BIST
18:05107.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 682,50
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.770
En Düşük
106.634
18:055,7036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0359
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
18:056,3230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0352
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
18:05270,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,55
|Açılış
|: 270,07
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,52
|294.506.295
|% 19,69
|
|MARKA
|0,92
|9.977.893
|% 15,00
|
|OYLUM
|4,15
|18.636.147
|% 14,96
|
|MTRYO
|1,81
|13.566.268
|% 14,56
|
|DIRIT
|1,07
|8.197.878
|% 11,46
|
|KLNMA
|45,20
|5.194.384
|% -11,29
|
|DGGYO
|3,75
|19.862.042
|% -5,78
|
|METRO
|1,46
|85.502.726
|% -4,58
|
|BRMEN
|1,06
|33.447.896
|% -4,50
|
|HALKS
|1,49
|44.178
|% -4,49
|
|THYAO
|14,12
|2.292.073.933
|% -0,70
|
|ASELS
|19,42
|555.004.923
|% 0,73
|
|TUPRS
|127,50
|465.817.055
|% 2,99
|
|GARAN
|10,25
|382.992.416
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,44
|353.187.873
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,44
|353.187.873
|% 5,88
|
|HURGZ
|1,52
|294.506.295
|% 19,69
|
|THYAO
|14,12
|2.292.073.933
|% -0,70
|
|KRDMD
|2,38
|329.828.931
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,30
|103.492.603
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3513
|7,3882
|% -0,81
|
|Frank
|5,7321
|5,7666
|% -0,89
|
|Riyal
|1,5162
|1,5238
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|0,34
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-1,08
|
Seans Raporu
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