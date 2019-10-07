***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2019 10:50
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790674
BIST
13:19104.793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.329,79
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:195,7419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0432
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:196,3042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0470
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:19277,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,44
|Açılış
|: 277,15
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10