***AVHOL* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.10.2019 18:25
***AVHOL******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Avrupa Yatırım Holding A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir. (Avrupa Yatırım Holding A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793567
BIST
18:0594.137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.120,39
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
18:055,8936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0232
|Açılış
|: 5,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8709
18:056,5313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4922
18:05281,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 281,68
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,17