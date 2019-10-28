***AVHOL* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.10.2019 12:40
***AVHOL******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Avrupa Yatırım Holding A.Ş. ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ekte bulunan tabloda verilmektedir. (Avrupa Yatırım Holding A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795220
BIST
12:3599.838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -377,65
|Açılış
|: 100.385
|
|Önceki Kapanış
|: 100.216
|
100.542
En Düşük
99.838
12:355,7346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0405
|Açılış
|: 5,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7767
En Düşük
5,7242
12:356,3616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0329
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3850
|
6,4029
En Düşük
6,3536
12:35277,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -1,90
|Açılış
|: 277,48
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
279,66
En Düşük
277,22
BIST En Aktif Hisseler
|DENIZ
|25,70
|7.108.956
|% 19,31
|
|RALYH
|7,00
|4.260
|% 13,27
|
|KLNMA
|50,05
|10.634.562
|% 10,78
|
|SEKUR
|3,57
|11.607.627
|% 10,53
|
|YAPRK
|4,39
|55.247
|% 9,48
|
|SALIX
|4,74
|4.369
|% -15,66
|
|ORMA
|2,81
|16.417
|% -14,59
|
|FRIGO
|8,82
|37.644
|% -10,91
|
|VESBE
|14,89
|9.822.791
|% -7,52
|
|KERVN
|0,39
|164.258
|% -7,14
|
|ISFIN
|2,71
|399.295.669
|% 8,40
|
|THYAO
|11,84
|236.992.661
|% -0,50
|
|GARAN
|9,47
|150.942.004
|% -0,63
|
|ASELS
|18,66
|112.034.747
|% -0,16
|
|AKBNK
|7,10
|109.641.301
|% -0,42
|
|ISFIN
|2,71
|399.295.669
|% 8,40
|
|IHLGM
|0,76
|33.776.192
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,52
|20.660.742
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,22
|32.276.696
|% -0,81
|
|THYAO
|11,84
|236.992.661
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3445
|7,3813
|% -0,56
|
|Frank
|5,7419
|5,7765
|% -0,70
|
|Riyal
|1,5249
|1,5326
|% -0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.506
|1,19
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.870
|1,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|-8,32
|
|Yarım
|886
|909
|-4,03
|
|Çeyrek
|445
|455
|-2,01
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-0,66
|