***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2019 18:15
% 0,00137 % 0,03502 % 2.564,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792395
BIST
18:0598.780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -868,35
|Açılış
|: 99.958
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|Önceki Kapanış
|: 99.649
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100.260
En Düşük
97.511
18:055,8551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0165
|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
|: 5,8580
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5,8990
En Düşük
5,8153
18:056,4618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,4650
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|Önceki Kapanış
|: 6,4300
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6,5178
En Düşük
6,4143
18:05281,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -2,54
|Açılış
|: 281,67
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
279,52