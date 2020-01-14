***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2020 20:10
% 0,00638 % 0,09078 % 1.421,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812597
BIST
18:05121.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 1.174,31
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
121.504
En Düşük
119.575
18:055,8840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,8840
En Düşük
5,8803
18:056,5487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5487
En Düşük
6,5447
18:05292,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,36
|Açılış
|: 292,40
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|15,93
|189.439.122
|% 19,95
|
|ALKA
|6,76
|15.253.065
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,41
|588.173.429
|% 19,14
|
|QNBFL
|172,50
|914.387
|% 15,00
|
|BURVA
|15,50
|1.394.780
|% 14,73
|
|GLBMD
|2,22
|545.811
|% -14,94
|
|INFO
|5,53
|18.990
|% -14,92
|
|VKING
|2,98
|1.051.039
|% -14,86
|
|NIBAS
|4,50
|225.306
|% -10,00
|
|KLGYO
|3,75
|91.309.594
|% -6,95
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|HALKB
|6,74
|735.468.779
|% 2,12
|
|ASELS
|23,28
|657.448.583
|% 1,57
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,57
|370.744.920
|% -0,63
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|AVOD
|2,02
|294.344.864
|% 7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6388
|7,6771
|% 0,55
|
|Frank
|6,0570
|6,0935
|% 0,69
|
|Riyal
|1,5628
|1,5706
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|-2,51
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,53
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|0,46
|
Seans Raporu
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-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1069, 66 artarak (% 0.93 ) 115, 703
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, EGCYO, EKIZ, EGCYH, BALAT
-
17:58
GARFA, KORDS, BNTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ALCAR, INFO, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 165 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 124 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem