***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.706,48 % 0,00334Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri675,19 % 0,00048Bağımsız Denetim Ücreti4.951,73 % 0,00351Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.156,59 % 0,01783Fon Yönetim Ücreti1.481.577,88 % 1,0501Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.155,74 % 0,00082Gecelik Ters Repo Komisyonu212.668,43 % 0,15073Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.669,73 % 0,0026Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.795,87 % 0,00411Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.525,21 % 0,01667TOPLAM GİDERLER1.763.882,85DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ141.089.639,72http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809630BIST