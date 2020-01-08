***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.718,64 % 0,00459Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,57 % 0,0008Bağımsız Denetim Ücreti4.909,35 % 0,00394Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.739,84 % 0,02549Fon Yönetim Ücreti2.353.134,09 % 1,89Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu439,02 % 0,00035Gecelik Ters Repo Komisyonu19.415,71 % 0,01559Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu18.951,89 % 0,01522Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu367,12 % 0,00029Vergiler ve Diğer Harcamalar25.543,76 % 0,02052Türev Araçlar Komisyonu6.058,97 % 0,00487Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.021,57 % 0,01849TOPLAM GİDERLER2.490.298,53DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ124.504.451,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809631BIST