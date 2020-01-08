***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.554,49 % 0,01581Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri675,19 % 0,00234Bağımsız Denetim Ücreti3.726,63 % 0,01294Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.527,49 % 0,01225Fon Yönetim Ücreti289.151,19 % 1,00375Hisse Senedi Komisyonu10.963,23 % 0,03806Tahvil Bono Komisyonu933,34 % 0,00324Gecelik Ters Repo Komisyonu1.946,24 % 0,00676Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.507,28 % 0,00523Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar567,51 % 0,00197Türev Araçlar Komisyonu9.667,94 % 0,03356Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.600,2 % 0,04721TOPLAM GİDERLER340.820,73DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.807.079,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809632BIST