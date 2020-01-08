***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.793,85 % 0,01324Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,00076Bağımsız Denetim Ücreti4.132,35 % 0,01958Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.342,92 % 0,02532Fon Yönetim Ücreti400.508,93 % 1,89799Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu596,75 % 0,00283Gecelik Ters Repo Komisyonu3.377,5 % 0,01601Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.294,77 % 0,02983Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.096 % 0,00993Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.516,5 % 0,03562TOPLAM GİDERLER432.819,5DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.101.754,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809633BIST