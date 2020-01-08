***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.383,52 % 29,44771Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri920,84 % 6,18604Bağımsız Denetim Ücreti3.539,25 % 23,77606Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75,24 % 0,50545Fon Yönetim Ücreti52,92 % 0,35551Hisse Senedi Komisyonu2,52 % 0,01693Tahvil Bono Komisyonu0,47 % 0,00316Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar28,44 % 0,19105Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.344,86 % 15,75236TOPLAM GİDERLER11.348,06DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.885,77http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809634BIST