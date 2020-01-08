***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.347,14 % 0,83342Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri433,76 % 0,08316Bağımsız Denetim Ücreti4.428,35 % 0,84899Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri132,98 % 0,02549Fon Yönetim Ücreti9.708,66 % 1,86131Hisse Senedi Komisyonu68,71 % 0,01317Tahvil Bono Komisyonu1,75 % 0,00034Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar28,47 % 0,00546Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.492,59 % 0,47787TOPLAM GİDERLER21.642,41DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ521.603,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809635BIST