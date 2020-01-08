***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.833,81 % 0,00449Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri675,19 % 0,00107Bağımsız Denetim Ücreti4.848,54 % 0,00768Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.008,5 % 0,03011Fon Yönetim Ücreti536.423,25 % 0,84972Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.647,21 % 0,00261Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar31,93 % 0,00005Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.706,53 % 0,02171TOPLAM GİDERLER579.174,96DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ63.129.377,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809636BIST