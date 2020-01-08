***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.034,09 % 0,00435Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri675,19 % 0,00073Bağımsız Denetim Ücreti5.050,09 % 0,00545Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.000,09 % 0,00431Fon Yönetim Ücreti787.774,16 % 0,84972Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.473,49 % 0,00159Gecelik Ters Repo Komisyonu17.375,29 % 0,01874Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20.328,04 % 0,02193Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar10.112,84 % 0,01091Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.093,91 % 0,01844TOPLAM GİDERLER867.917,19DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.709.801,08http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809637BIST