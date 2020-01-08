***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.623,76 % 0,00023Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.609,24 % 0,00007Bağımsız Denetim Ücreti17.327,44 % 0,00072Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri279.079,17 % 0,01162Fon Yönetim Ücreti8.524.263,41 % 0,355Hisse Senedi Komisyonu155.563,51 % 0,00648Tahvil Bono Komisyonu240.623,82 % 0,01002Gecelik Ters Repo Komisyonu79.764,19 % 0,00332Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu29.537,58 % 0,00123Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar34.474,4 % 0,00144Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.004,86 % 0,00058TOPLAM GİDERLER9.381.871,38DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.401.209.927,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809638BIST