***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.492,39 % 0,00021Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri979,48 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti20.240,11 % 0,00079Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.036.468,79 % 0,11805Fon Yönetim Ücreti27.009.717,04 % 1,0501Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu300,57 % 0,00001Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar45.714,09 % 0,00178Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler442.286,34 % 0,0172TOPLAM GİDERLER30.561.198,81DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.572.105.697,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809639BIST