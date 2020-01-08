***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.706,48 % 0,00338Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri675,19 % 0,00048Bağımsız Denetim Ücreti4.714,84 % 0,00339Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.058,63 % 0,01081Fon Yönetim Ücreti2.592.430,25 % 1,8615Hisse Senedi Komisyonu13.399,75 % 0,00962Tahvil Bono Komisyonu6.273,93 % 0,00451Gecelik Ters Repo Komisyonu2.920,58 % 0,0021Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.599,27 % 0,00115Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar554,06 % 0,0004Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.563,73 % 0,01979TOPLAM GİDERLER2.669.896,71DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ139.265.569,71http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809640BIST