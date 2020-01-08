***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.034,09 % 0,00027Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri675,19 % 0,00005Bağımsız Denetim Ücreti13.989,15 % 0,00094Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri193.223,99 % 0,01297Fon Yönetim Ücreti14.952.991,36 % 1,00375Hisse Senedi Komisyonu5.089,72 % 0,00034Tahvil Bono Komisyonu3.024,3 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu112.324,05 % 0,00754Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.820,02 % 0,00026Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.199,16 % 0,00035Vergiler ve Diğer Harcamalar199.124,03 % 0,01337Türev Araçlar Komisyonu59.517,07 % 0,004Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler199.563,55 % 0,0134TOPLAM GİDERLER15.752.575,68DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.489.711.861,77http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809641BIST