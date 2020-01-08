***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.314,25 % 0,0058Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,00028Bağımsız Denetim Ücreti4.402,11 % 0,0077Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.347,59 % 0,03208Fon Yönetim Ücreti1.069.444,62 % 1,87Hisse Senedi Komisyonu20.942,34 % 0,03662Tahvil Bono Komisyonu1.222,44 % 0,00214Gecelik Ters Repo Komisyonu3.298,34 % 0,00577Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.433 % 0,00251Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar539,89 % 0,00094Türev Araçlar Komisyonu20.903,97 % 0,03655Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.302,87 % 0,03026TOPLAM GİDERLER1.161.311,35DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.189.646,38http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809642BIST