***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.793,85 % 0,00356Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti4.511,56 % 0,00575Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.798,72 % 0,02143Fon Yönetim Ücreti1.488.036,83 % 1,898Hisse Senedi Komisyonu23.917,83 % 0,03051Tahvil Bono Komisyonu1.111,31 % 0,00142Gecelik Ters Repo Komisyonu9.065,67 % 0,01156Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.388,18 % 0,00432Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.118,94 % 0,00143Türev Araçlar Komisyonu11.614,99 % 0,01481Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.192,21 % 0,02448TOPLAM GİDERLER1.581.710,02DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ78.400.209,65http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809643BIST