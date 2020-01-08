AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.413.450
|% 15,00
|DAGHL
|3,31
|35.532.746
|% 14,93
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|BURVA
|12,90
|9.537.874
|% 10,92
|VKING
|2,87
|16.136.197
|% 10,81
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7125
|7,7512
|% -1,27
|Frank
|6,0414
|6,0778
|% -1,38
|Riyal
|1,5697
|1,5776
|% -1,12
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-12,85
|Altın Gr.
|296
|297
|-5,33
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|Yarım
|964
|989
|2,87
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,18
|-0,21
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,08
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|-2,71
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 112, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 11, 239.00 milyon TL de
- 17:59SRVGY Yüzde 5.27 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 078 adet işlem
- 17:58DURDO Yüzde 5.43 oranında artışla 16.50 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 951 adet işlem
- 17:55IZMDC Yüzde 7.44 oranında artışla 8.81 lira fiyatla işlem gören hissede 232, 065 adet işlem
- 17:54 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TUPRS, KOZAA