***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593,57 % 0,00292Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,00029Bağımsız Denetim Ücreti4.376,34 % 0,00802Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.369,48 % 0,01168Fon Yönetim Ücreti1.035.378,76 % 1,898Hisse Senedi Komisyonu35.364,59 % 0,06483Tahvil Bono Komisyonu3,24 % 0,00001Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu14.153,53 % 0,02595Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.027,51 % 0,00922Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.392,25 % 0,03005TOPLAM GİDERLER1.118.819,2DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.551.011,93http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809645BIST