***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.127,41 % 0,00335Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri675,19 % 0,00044Bağımsız Denetim Ücreti4.924,02 % 0,00322Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.852,35 % 0,01168Fon Yönetim Ücreti2.889.209,7 % 1,89Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.941,67 % 0,0052Gecelik Ters Repo Komisyonu20.173,93 % 0,0132Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu14.097,04 % 0,00922Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.024,63 % 0,00394Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.605,05 % 0,01675TOPLAM GİDERLER2.991.630,99DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ152.867.928,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809646BIST