***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593,57 % 0,00054Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,00005Bağımsız Denetim Ücreti5.758,1 % 0,00197Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.606,35 % 0,01696Fon Yönetim Ücreti2.484.625,46 % 0,84972Hisse Senedi Komisyonu8.420,08 % 0,00288Tahvil Bono Komisyonu13.069,39 % 0,00447Gecelik Ters Repo Komisyonu5.901,68 % 0,00202Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.139,36 % 0,00107Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.240,36 % 0,00042Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler53.504,18 % 0,0183TOPLAM GİDERLER2.627.018,46DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ292.405.046,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809648BIST