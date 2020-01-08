***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593,57 % 0,00115Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,00012Bağımsız Denetim Ücreti4.813,26 % 0,00349Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.265,9 % 0,02483Fon Yönetim Ücreti1.172.718,9 % 0,84972Hisse Senedi Komisyonu15.483,5 % 0,01122Tahvil Bono Komisyonu2.780,07 % 0,00201Gecelik Ters Repo Komisyonu0,61 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar34,6 % 0,00003Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.524,53 % 0,02067TOPLAM GİDERLER1.260.374,87DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ138.012.322,71http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809649BIST