***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.314,25 % 0,11985Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,00578Bağımsız Denetim Ücreti4.066,48 % 0,14706Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri629,86 % 0,02278Fon Yönetim Ücreti23.496,67 % 0,84971Hisse Senedi Komisyonu1.507,94 % 0,05453Tahvil Bono Komisyonu75,41 % 0,00273Gecelik Ters Repo Komisyonu3,05 % 0,00011Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu913,8 % 0,03305Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar304,24 % 0,011Türev Araçlar Komisyonu1.191,35 % 0,04308Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.714,05 % 0,09815TOPLAM GİDERLER38.377,03DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.765.248,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809650BIST