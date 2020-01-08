***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.314,25 % 0,13031Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,00629Bağımsız Denetim Ücreti4.062,52 % 0,15973Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri558,46 % 0,02196Fon Yönetim Ücreti21.611,84 % 0,84971Hisse Senedi Komisyonu994,54 % 0,0391Tahvil Bono Komisyonu77,95 % 0,00306Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu928,64 % 0,03651Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar307,09 % 0,01207Türev Araçlar Komisyonu1.310,99 % 0,05154Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.000,77 % 0,11798TOPLAM GİDERLER36.326,98DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.543.436,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809651BIST