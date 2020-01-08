***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.314,25 % 0,13173Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,00636Bağımsız Denetim Ücreti4.058,39 % 0,16131Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri510,57 % 0,02029Fon Yönetim Ücreti21.378,24 % 0,84971Hisse Senedi Komisyonu524,43 % 0,02084Tahvil Bono Komisyonu132,65 % 0,00527Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.027,21 % 0,04083Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar340,06 % 0,01352Türev Araçlar Komisyonu745,51 % 0,02963Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.998,47 % 0,11918TOPLAM GİDERLER35.189,71DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.515.945,7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809652BIST