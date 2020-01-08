***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.314,25 % 0,09373Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,00452Bağımsız Denetim Ücreti4.065,11 % 0,11497Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri533,57 % 0,01509Fon Yönetim Ücreti30.044,63 % 0,84972Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu148,11 % 0,00419Gecelik Ters Repo Komisyonu179,86 % 0,00509Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.462,35 % 0,04136Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar529,53 % 0,01498Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.117,06 % 0,08816TOPLAM GİDERLER43.554,4DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.535.841,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809653BIST