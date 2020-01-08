***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.314,25 % 0,22173Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,0107Bağımsız Denetim Ücreti4.053,91 % 0,27121Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri745,8 % 0,0499Fon Yönetim Ücreti12.700,7 % 0,84969Hisse Senedi Komisyonu1.391,77 % 0,09311Tahvil Bono Komisyonu54,62 % 0,00365Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu70,73 % 0,00473Vergiler ve Diğer Harcamalar351,95 % 0,02355Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.947,6 % 0,1972TOPLAM GİDERLER25.791,26DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.494.737,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809654BIST