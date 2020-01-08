***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.314,25 % 0,15153Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,00731Bağımsız Denetim Ücreti4.058,39 % 0,18555Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri950,24 % 0,04344Fon Yönetim Ücreti18.585,15 % 0,84971Hisse Senedi Komisyonu1.078,01 % 0,04929Tahvil Bono Komisyonu70,54 % 0,00323Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5,99 % 0,00027Vergiler ve Diğer Harcamalar456,53 % 0,02087Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.283,28 % 0,15011TOPLAM GİDERLER31.962,31DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.187.239,54http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809655BIST