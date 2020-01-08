***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.706,54 % 0,00018Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri675,2 % 0,00003Bağımsız Denetim Ücreti20.333,38 % 0,00078Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri371.673,91 % 0,01434Fon Yönetim Ücreti27.217.788,36 % 1,0501Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu24.424,46 % 0,00094Gecelik Ters Repo Komisyonu4.033.060,24 % 0,1556Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu72.416,68 % 0,00279Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar141.220,66 % 0,00545Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler329.233,77 % 0,0127TOPLAM GİDERLER32.215.533,2DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.591.930.581,79http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809663BIST