***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.793,85 % 0,00011Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,00001Bağımsız Denetim Ücreti19.576,3 % 0,00074Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri347.484,1 % 0,0131Fon Yönetim Ücreti50.406.088,6 % 1,90019Hisse Senedi Komisyonu56.362,4 % 0,00212Tahvil Bono Komisyonu303.696,83 % 0,01145Gecelik Ters Repo Komisyonu355.480,25 % 0,0134Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu324.257,85 % 0,01222Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar200.674,02 % 0,00756Türev Araçlar Komisyonu80.031,46 % 0,00302Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler333.264,19 % 0,01256TOPLAM GİDERLER52.429.869,78DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.652.692.928,77http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809664BIST