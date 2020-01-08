***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.793,87 % 0,00013Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,00001Bağımsız Denetim Ücreti17.700,65 % 0,00083Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri301.056,41 % 0,01417Fon Yönetim Ücreti47.590.387,23 % 2,23999Hisse Senedi Komisyonu1.037.508,51 % 0,04883Tahvil Bono Komisyonu44.421,75 % 0,00209Gecelik Ters Repo Komisyonu394.778,86 % 0,01858Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu602.881,42 % 0,02838Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar275.095,4 % 0,01295Türev Araçlar Komisyonu717.541,65 % 0,03377Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler382.197,35 % 0,01799TOPLAM GİDERLER51.366.523,03DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.124.576.039,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809665BIST