***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.198,24 % 0,00053Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri998,58 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti10.614,8 % 0,00109Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri327.283,28 % 0,03351Fon Yönetim Ücreti9.803.954,22 % 1,00375Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.677,9 % 0,00027Gecelik Ters Repo Komisyonu37.602,28 % 0,00385Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu111.614,02 % 0,01143Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu933.803,64 % 0,0956Vergiler ve Diğer Harcamalar75.174,98 % 0,0077Türev Araçlar Komisyonu18.948,28 % 0,00194Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler144.886,8 % 0,01483TOPLAM GİDERLER11.472.757,02DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ976.732.113,61http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809666BIST