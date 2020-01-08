***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.833,81 % 0,00031Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri675,2 % 0,00007Bağımsız Denetim Ücreti9.236,45 % 0,001Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri91.798,89 % 0,00999Fon Yönetim Ücreti20.040.169,9 % 2,17999Hisse Senedi Komisyonu1.414.850,72 % 0,15391Tahvil Bono Komisyonu738,59 % 0,00008Gecelik Ters Repo Komisyonu5.769,38 % 0,00063Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu66.930,94 % 0,00728Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar20.803,15 % 0,00226Türev Araçlar Komisyonu192.836,38 % 0,02098Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler211.509,03 % 0,02301TOPLAM GİDERLER22.058.152,44DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ919.277.144,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809667BIST