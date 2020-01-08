***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.034,09 % 0,00132Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri675,19 % 0,00022Bağımsız Denetim Ücreti5.849,46 % 0,00191Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.466,77 % 0,01126Fon Yönetim Ücreti3.073.698,34 % 1,00375Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10.166,66 % 0,00332Gecelik Ters Repo Komisyonu51.854,75 % 0,01693Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu59.470,44 % 0,01942Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar35.026,75 % 0,01144Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.839,35 % 0,0153TOPLAM GİDERLER3.322.081,8DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ306.221.326,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809668BIST