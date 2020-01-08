***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 fon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.593,57 % 0,00173Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,93 % 0,00017Bağımsız Denetim Ücreti4.575,47 % 0,00496Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.865,34 % 0,01177Fon Yönetim Ücreti926.642,79 % 1,00375Hisse Senedi Komisyonu163.999,45 % 0,17765Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.864,19 % 0,01069Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.326,71 % 0,0036Türev Araçlar Komisyonu18.959,99 % 0,02054Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.963,68 % 0,02271TOPLAM GİDERLER1.160.951,12DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.318.031,46http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809669BIST